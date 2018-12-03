На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель погиб в столкновении на встречной

Смертельная авария произошла вчера, 2 декабря, в четыре часа дня в Тобольском районе.

На 215-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись "Жигули" и Volvo FH. По сведениям Госавтоинспекции Тобольска, водитель ВАЗ, 52-летний мужчина, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП он погиб на месте до приезда бригады скорой помощи.

Еще одна авария, но с менее тяжелыми последствиями случилась в этот день на 257-м километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск, также в Тобольском районе. Там водитель Hyundai Accent 1995 года рождения не рассчитал дистанцию до ехавшего впереди транспорта и столкнулся с двумя автомобилями — "Лада" и Kia Cerato. В результате пострадали пассажиры "Лады" 1979 и 2012 годов рождения. Они были доставлены в медучреждение с сотрясением головного мозга.