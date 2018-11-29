Тюменец, повредивший "КРИС-П" на Профсоюзном мосту, получил 200 часов обязательных работ

В Тюмени уголовную ответственность понес мужчина, намеренно повредивший комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД "Крис-П".

В феврале этого года молодой человек пнул прибор, размещенный на улице Профсоюзной, и опубликовал видео с этим действием в соцсетях.

"За повреждение передвижного комплекса фотовидеофиксации нарушений тюменец приговорен Калининским районным судом к 200 часам обязательных работ и возмещению имущественного ущерба организации более чем на 88 тысяч рублей. Ущерб он уже возместил", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Передвижными комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД в этом году выявлено более 300 тысяч нарушений ПДД — это превышение скоростного режима, которое является основной причиной ДТП в Тюменской области. В 400 случаях водители на трассах превысили скорость более чем на 80 километров в час. В авариях, случившихся из-за неправильно выбранной скорости, в этом году в регионе погибли 68 человек, 808 ранены.