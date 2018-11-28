Драка между посетителем и певцом в тюменском кафе обернулась уголовным делом

09:49 28 ноября 2018
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Фото: pixabay.com

В Тюмени уголовная ответственность грозит мужчине, который, по свидетельству очевидцев, затеял драку с сотрудником кафе на Лесобазе.

Инцидент произошел в одном из заведений на улице Камчатской. Было установлено, что посетитель, распивавший спиртное, внезапно почувствовал неприязнь к выступавшему в кафе певцу. Мужчина начал оскорблять артиста, между ними начался конфликт, который перерос в драку. Посетитель несколько раз пнул исполнителя.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, полиция задержала дебошира. В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Теги: драка , кафе , уголовное дело
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