Драка между посетителем и певцом в тюменском кафе обернулась уголовным делом

В Тюмени уголовная ответственность грозит мужчине, который, по свидетельству очевидцев, затеял драку с сотрудником кафе на Лесобазе.

Инцидент произошел в одном из заведений на улице Камчатской. Было установлено, что посетитель, распивавший спиртное, внезапно почувствовал неприязнь к выступавшему в кафе певцу. Мужчина начал оскорблять артиста, между ними начался конфликт, который перерос в драку. Посетитель несколько раз пнул исполнителя.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, полиция задержала дебошира. В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.