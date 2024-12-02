Директора одной из тюменских школ наказали за драку учениц в туалете

Директор школы в Тюменском районе привлечена к ответственности за драку учениц после прокурорской проверки по сообщению в СМИ о том, что в туалете тюменской школы избили ребенка.
Установлено, что в сентябре 2024 года в туалете школы в селе Луговое Тюменского района подрались две ученицы 8 класса. По версии прокуратуры, инцидент случился из-за ненадлежащей организации в школе работы по профилактике девиантного поведения обучающихся.
По итогам проверки прокуратура района в адрес главы района внесла представление об устранении нарушений закона, подравшихся примирил независимый медиатор, в школе скорректирована организация профилактической работы. Директор школы получила выговор и оштрафована на 10 тыс. рублей.
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