В Тюмени любитель пьяного вождения отправится в колонию строго режима

Отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима будет житель Тюмени, неоднократно попадавшийся на нетрезвом вождении.

В 2015 году за повторную пьяную езду мировой судья оштрафовал тюменца на 50 тысяч рублей и на три года лишил его водительских прав. В 2016 году мужчина за аналогичный инцидент понес уголовную ответственность — он был осужден к одному году условно и на два года лишен прав управления транспортом. В августе 2018 года тюменец снова попался пьяным за рулем.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, на этот раз суд назначил 36-летнему тюменцу восемь месяцев колонии строгого режима, также он лишен права управлять транспортом на два с половиной года.