В Тюмени благодаря свидетелю оперативно задержали вора, забравшегося в комиссионный магазин

В областном центре по горячим следам задержали молодого человека, подозреваемого в краже.

Ночью в полицию позвонила женщина и сообщила, что на улице Холодильной некто похищает имущество из комиссионного магазина. По названному адресу прибыл наряд ППС, в скором времени вор был пойман. Задержанным оказался 25-летний ранее судимый безработный тюменец.

"Полицейскими установлено, что молодой человек проник в помещение путем разбития стекла входной двери и похитил сотовые телефоны, а также планшеты на сумму 100 тысяч рублей. Благодаря оперативной работе стражей правопорядка, похищенное имущество злоумышленник сбыть не успел", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу.