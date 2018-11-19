Сотрудника тюменской колонии осудили за взятки

В Тюмени суд оштрафовал бывшего сотрудника колонии, который за взятки проносил телефоны осужденным.

В октябре 2017 года оперуполномоченный исправительной колонии №2 за взятку в 48 тысяч рублей пронес в учреждение девять сотовых телефонов, использование которых там запрещено. В мае 2018 года за вознаграждение в 11 тыс. рублей он пронес еще один телефон.

Преступление было выявлено службой собственной безопасности УФСИН России по Тюменской области и сотрудниками отдела экономической безопасности УМВД России по городу Тюмени. За взяточничество суд назначил мужчине штраф в размере 400 тысяч рублей в доход государства, также на три года ему запрещено занимать должности на государственной службе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.