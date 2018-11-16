В Тюменской области судят водителя, сбившего на смерть 13-летнюю девочку

В Вагайском районе в суд передано уголовное дело в отношении водителя, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил на "Ладе" 13-летнюю девочку.

Напомним, трагический инцидент произошел 17 сентября 2018 года в селе Шишкина. Компания подростков шла по краю проезжей части навстречу движению транспорта, водитель, проезжавший мимо детей, резко подал в их сторону и задел девочку (остальные подростки успели отскочить). От полученных травм школьница погибла. На следующий день девочке должно было исполниться 14 лет.

Пьяный водитель оставил автомобиль и ушел домой, вскоре его разыскала полиция.

Как сообщили в СУ СК по Тюменской области, в отношении 30-летнего мужчины расследовалось уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), после утверждения обвинительного заключения оно было предано в суд.