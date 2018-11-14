На тюменца завели уголовное дело за заражение сожительницы ВИЧ

В Тюмени уголовная ответственность грозит 40-летнему местному жителю, скрывшему свой ВИЧ-статус и заразившего сожительницу.

Женщина получила положительный результат на ВИЧ-тест и расспросила своего партнера о состоянии его здоровья, однако мужчина заявил, что ВИЧ-инфекции у него нет. Тогда тюменка обратилась в правоохранительные органы. Как оказалось, о своей болезни тюменец знал и был предупрежден об уголовной ответственности за заражение другого человека инфекцией. Несмотря на это, мужчина неоднократно вступал в половую связь с сожительницей, не сообщив ей о болезни.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.122 УК РФ (заражение ВИЧ-инфекцией), сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.