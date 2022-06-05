АРВ-терапия способна минимизировать влияние ВИЧ на инфицированных тюменцев

Бороться с распространением ВИЧ в Тюменской области помогает АРВ- терапия - лечение антиретровирусными (АРВ) препаратами. 41 год назад американский Центр контроля болезней (CDC) впервые рассказал миру о заболевании, глубоко поражающего иммунную систему. Лишь спустя 3 года был выявлен его возбудитель – вирус иммунодефицита человека. А первые лекарственные препараты, помогающие бороться с ВИЧ, появились два года спустя, в 1987 году.

Спустя годы человечество научилось держать ВИЧ-инфекцию под контролем с помощью антиретровирусных препаратов. Ольга Саража, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Тюменской области по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, рассказала: "ВИЧ-инфекция сегодня – это контролируемое хроническое заболевание. Если так случилось, что человек инфицировался ВИЧ, то важно выявить заболевание, пока оно еще не нанесло большого ущерба, и в точности выполнять рекомендации врача по приему антиретровирусных (АРВ) препаратов. И тогда человек может жить столько же, как если бы у него не было ВИЧ".

На 1 мая 2022 года в Тюменской области проживало 16 353 ВИЧ-положительных человека, это 1,1% населения региона. 84, 2% из них принимают АРВ-препараты. Решение о таком лечении - очень ответственный шаг, ведь придется их принимать всю жизнь.

Современные АРВ-препараты позволяют настолько снизить уровень вируса в крови, что человек теряет способность передавать инфекцию. Это называется – неопределяемая вирусная нагрузка. На 1 мая 2022 года 91,5% ВИЧ-положительных жителей Тюменской области, принимающих АРВ-терапию, имеют неопределяемую вирусную нагрузку. А это значит, что они практически перестали быть источником заражения для окружающих и снизили до минимума влияние вируса на свой организм, сообщила Елена Лосева, представитель пресс-службы Центра профилактики и борьбы со СПИД.