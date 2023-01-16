Медики рассказали, как чаще всего тюменцы заражаются ВИЧ

Заболеваемость ВИЧ в Тюменской области снизилась почти на 5%, в 85% случаев инфицирование произошло из-за незащищенного полового контакта, употреблением психоактивных веществ обусловлены лишь 13,7% новых заражений, сообщает предварительные итоги 2022 года депздрав Тюменской области.

"В 2022 году мы увидели снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территории области. Этого удалось достичь благодаря консолидированным действиям медорганизаций Тюменской области, Центра профилактики и борьбы со СПИД, тесному межведомственному взаимодействию. В этом году в Тюменской области было поведено более 630 тысяч скрининговых исследований жителей Тюменской области на ВИЧ-инфекцию, что почти на 50 000 исследований больше, чем за 2021 год", - отметил главврач Центра профилактики и борьбы со СПИД Владимир Романов.

В 2022 году сохранилась тенденция снижения наркотического пути передачи ВИЧ-инфекции, но отмечается увеличение полового пути передачи ВИЧ-инфекции.