Медики рассказали, как чаще всего тюменцы заражаются ВИЧ

16:11 16 января 2023
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Заболеваемость ВИЧ в Тюменской области снизилась почти на 5%, в 85% случаев инфицирование произошло из-за незащищенного полового контакта,  употреблением психоактивных веществ обусловлены лишь 13,7% новых заражений, сообщает предварительные итоги 2022 года депздрав Тюменской области. 

"В 2022 году мы увидели снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территории области. Этого удалось достичь благодаря консолидированным действиям медорганизаций Тюменской области, Центра профилактики и борьбы со СПИД, тесному межведомственному взаимодействию. В этом году в Тюменской области было поведено более 630 тысяч скрининговых исследований жителей Тюменской области на ВИЧ-инфекцию, что почти на 50 000 исследований больше, чем за 2021 год", - отметил главврач Центра профилактики и борьбы со СПИД Владимир Романов.

В 2022 году сохранилась тенденция снижения наркотического пути передачи ВИЧ-инфекции, но отмечается увеличение полового пути передачи ВИЧ-инфекции. 

Теги: ВИЧ , здравоохранение , статистика , Центр профилактики и борьбы со СПИДом
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