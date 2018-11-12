Из горящей многоэтажки на улице 30 лет Победы эвакуировали три десятка человек

В Тюмени пожар в жилом доме произошел вчера, 11 ноября, на улице 30 лет Победы. Возгорание началось в 16 часов 39 минут в однокомнатной квартире на четвертом этаже восьмиэтажного здания.

"Из зоны воздействия опасных факторов было эвакуировано 23 человека, спасено 6 человек. Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар был ликвидирован в 16 часов 57 минут. Огнем была повреждена внутренняя обшивка и имущество на общей площади 8 квадратным метров", — сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.

В результате пожара один человек погиб. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.