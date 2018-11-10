Уголовное дело в отношении бывшего главы Московского МО рассмотрит суд

В Тюменском районе будут направлены в суд материалы уголовного дела в отношении бывшего главы Московского муниципального образования. Он обвиняется по ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления).

По версии следствия, с апреля 2016 года по апрель 2018 года глава издавал распоряжения о выдаче нескольким работникам премий в повышенном размере. После получения денег часть премий они отдавали обратно главе, который тратил их в личных целях, а так же на представительские расходы, приобретение продуктов, подарков, хозяйственные нужды и другие цели. Всего чиновником было получено более 1,1 млн рублей. По сообщению пресс-службе прокуратуры Тюменской области, потерпевшими по делу признаны три работника, отдававшие свои премиальные руководителю.