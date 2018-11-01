В Тюмени пьяный водитель въехал в ограждение, четверо пострадали

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Серьезное ДТП в четвертом часу утра случилось в районе строящейся развязки улиц Федюнинского и Монтажников областного центра. там въехал в ограждение автомобиль "Лифан". В результате ДТП пострадали четыре человека.

По предварительным данным, 21-летний водитель находился в состоянии опьянения, он получил переломы и другие травмы, у 20-летнего пассажира, предварительно также нетрезвого, травмы головы, две пассажирки "Лифана", девушки 17 и 19 лет получили переломы и другие повреждения.

Все необходимые дорожные знаки в этом месте установлены, освещение работает, уточнили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.