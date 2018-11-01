Смертельное ДТП на трассе: "Тойоту" на летней резине занесло на встречку

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Трагическое ДТП произошло сегодня, 1 ноября, около трех ночи на 31-м км трассы Ялуторовск — Ярково в Тюменской области. Здесь столкнулись "Тойота Камри" и "УАЗ".

В аварии погибли 41-летний водитель и 45-летний пассажир иномарки, 35-летний пассажир "Тойоты" с тяжелыми повреждениями госпитализирован в реанимационное отделение. У водителя "УАЗ", предварительно, перелом ребра и ушибы.

"По предварительным данным, "Тойоту" на летней резине занесло на встречную полосу, развернув боком поперек дороги", — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Автомобилистам советуют в условиях межсезонья выбирать безопасную скорость на дорогах, избегать опасных маневров, связанных с обгоном и выездом на встречную полосу. В условиях низких температур и осадков резина на автомобилях непременно должна быть зимней.