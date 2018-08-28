Главный следователь полиции Тюмени скоропостижно умер в Сочи

16:32 28 августа 2018
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chehov-vid.ru

Начальник следственного управления УМВД РФ по городу Тюмени Сергей Смирнов умер 27 августа в Сочи, где находился на отдыхе со своей семьей. У 40-летнего мужчины случился инсульт во время купания в море.

Как сообщает "Российская газета", увидев, что отцу плохо, дети позвали на помощь. На берег его вытащили в бессознательном состоянии. Прибывшие медики диагностировали инсульт, доставили в больницу, несколько часов боролись за его жизнь, однако спасти  мужчину не удалось.

Эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердили в УМВД РФ по Тюмени. По словам пресс-секретаря ведомства Марии Новопашиной, в органах полиции 40-летний полковник прослужил 20 лет.

"Сергей Леонидович никогда не жаловался на здоровье, поэтому эта смерть стала полной неожиданностью для всех его сослуживцев", - сказал она. - Руководство и личный состав городского УМВД выражают искренние соболезнования семье и родственникам.

Новопашина сообщила, что похороны состоятся в Тюмени в четверг, 30 августа.

Теги: инсульт , полиция , Сочи
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