Тюменка получила реальный срок за фиктивную регистрацию мигрантов

На два с половиной года лишена свободы тюменка, в третий раз представшая перед судом за фиктивную регистрацию мигрантов.

Мировой судья судебного участка №1 Ленинского судебного района Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимой 45-летней жительницы Тюмени. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ).

Как следует из материалов уголовного дела, в ноябре 2017 года женщину через мировой суд оштрафовали на 90 тыс. рублей за фиктивную регистрацию 303 мигрантов в тюменской однокомнатной квартире матери с января по июль 2017 года.

В апреле 2018 года другим мировым судьей она за фиктивную регистрацию 67 мигрантов в той же квартире с августа по ноябрь 2017 года была осуждена к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Однако должных выводов женщина не сделала и с ноября 2017 года по май 2018 года поставила на учет в жилище матери еще 254 гражданина из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении и Казахстана.

Суд отменил условное осуждение и окончательно к отбытию назначил женщине 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает облпрокуратура.