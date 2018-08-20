В Тюмени раскрыли серию краж из дорогих коттеджей

С июня по июль тюменцы написали в полицию ряд заявлений о кражах из частных домов. Преступления происходили в ночное время, добычей злоумышленника становились сотовые телефоны, электроника, дорогие наручные часы и украшения.

Проанализировав информацию, сотрудники полиции решили, что кражи имеют схожий почерк и совершены одним человеком. Сыщики просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и потерпевших и проанализировали оперативные данные.

В итоге полицейские установили личность фигуранта и задержали его. Злоумышленником оказался 22-летний уроженец одной из бывших советских республик. На преступный путь молодого человека толкнули жажда наживы и стремление получить много денег, не прикладывая больших усилий.

Подозреваемый целенаправленно выбирал дорогие частные дома, действовал исключительно в ночное время, в коттеджи проникал через незапертые окна и двери. Передвигаясь максимально тихо, чтобы не разбудить потерпевших, фигурант забирал ценные вещи и, оставшись незамеченным, уходил. Сумма причиненного ущерба устанавливается, однако уже сейчас понятно, что она составляет сотни тысяч рублей.

В настоящий момент установлена причастность фигуранта к трем преступлениям. По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 "Кража" Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.