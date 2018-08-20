В Тюменской области в ночном ДТП пострадали семь человек

09:15 20 августа 2018
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Ночью 19 августа на 78 км автодороги Ялуторовск–Ярково в Ярковском районе в лобовом столкновении машин погибли люди.

Автоинспекторы полагают, что 41-летний водитель Mitsubishi Lancer уснул за рулем, машина выехала на "встречку", где столкнулась с автомашиной Honda Accord.

Пострадавшие в ДТП водители и трое пассажиров Mitsubishi, в том числе дети 16-ти и 9 лет госпитализированы в ярковскую больницу. Еще двое: 43-летний пассажир автомобиля Honda и 13-летний пассажир Mitsubishi скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Теги: гибель детей , ДТП , травмы , Ярковский район
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