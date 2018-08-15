В Тюменской области полтора месяца ищут пропавшего без вести 81-летнего мужчину

Фото: страница "Розыск-Уур Умвд-Тюм-Обл" / vk.com

Полиция продолжает поиски без вести пропавшего Бориса Сомова 1937 года рождения. 28 июня 2018 года в неустановленное время мужчина ушел из дома в селе Александровка Сладковского района, до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 80–85 лет, славянской внешности, рост 170–175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо бледное, глаза карие, волосы седые, короткие.

Был одет: брюки темного цвета, футболка серого цвета, калоши черного цвета.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Бориса Сомова или обладает иной значимой информацией, просят обратиться в отделение полиции №4 (дислокация — село Сладково) МО МВД России "Ишимский" по телефонам (34555) 2-34-83, 2-37-35, 2-31-02 либо в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793-525, 793-932, 793-727, 793-130, дежурная часть: 793-023 или 02.