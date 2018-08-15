Врезавшийся в ограждение на Профсоюзном мосту автомобиль двигался на высокой скорости

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

В Тюмени автоинспекция устанавливает причины трагического ДТП, случившегося вчера в четыре часа дня на Профсоюзном мосту. Там въехавшая в ограждение "десятка" оказалась проткнута металлической конструкцией насквозь, водитель, 29-летний тюменец, погиб на месте.

"По предварительным данным, стрелка спидометра "Лады" замерла на отметке 110 км/час, автомобиль двигался на зимней шипованной резине. В момент ДТП "Лада" находилась одна на проезжей части, транспорта в соседних рядах не было", — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.