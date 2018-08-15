В Тюмени драка на свадьбе закончилась уголовным делом

Полиция задержала 25-летнего жителя Тюменской области, который причинил серьезные травмы оппоненту на свадебном торжестве.

В день происшествия мужчина отмечал свадьбу в одном из тюменских кафе. Выпивавшие гости торжества стали доставлять неудобства другим посетителям заведения. Один из них обратился к молодому человеку с просьбой, чтобы их свадьба не мешала другим, тот оскорбил его в ответ. Между мужчинами завязался словесный конфликт, который перерос в драку. Мужчина несколько раз ударил пожаловавшегося на шум посетителя кулаком в лицо, в результате тот потерял сознание. Люди в кафе вызвали скорую, медики диагностировали у пострадавшего ушиб головного мозга тяжелой степени тяжести и перелом основания черепа.

Как сообщили в пресс-службе тюменской полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Она предусматривает до восьми лет лишения свободы.