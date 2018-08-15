В Ярковском районе малолетний мальчик погиб от удара молнии

В Ярковском районе Тюменской области проводится доследственная проверка по факту гибели 6-летнего ребенка. Тело мальчика было обнаружено на пастбище вблизи деревни Щучье. Вероятно, ребенок погиб от удара молнии во время грозы.

По сообщению СУ СК по Тюменской области, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, опрашиваются очевидцы и родственники погибшего мальчика.