В Ярковском районе малолетний мальчик погиб от удара молнии

10:24 15 августа 2018
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В Ярковском районе Тюменской области проводится доследственная проверка по факту гибели 6-летнего ребенка. Тело мальчика было обнаружено на пастбище вблизи деревни Щучье. Вероятно, ребенок погиб от удара молнии во время грозы.

По сообщению СУ СК по Тюменской области, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, опрашиваются очевидцы и родственники погибшего мальчика.

Теги: гибель детей
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