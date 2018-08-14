В Тюмени осудили поджигателя, из-за которого были повреждены две квартиры и подъезд

В областном центре суд вынес приговор местному жителю, который умышленно поджег квартиру, в которой проживал, из-за чего в результате пострадало и чужое имущество.

Пожар случился 8 января в многоэтажном доме на улице Избышева, 8. По версии следствия, 39-летний тюменец устроил поджог в квартире из-за неприязненных отношений к жене, которую он осенью выгнал из квартиры с двумя детьми, один из которых был совместным. За несколько месяцев до этого супруги подали в суд заявление о расторжении брака.

В тот вечер пьяный мужчина поджег зажигалкой штору на кухне и диван. Он отправил жене фото горевшей шторы и сообщение о пожаре и скрылся. Женщина обратилась в полицию и приехала в квартиру, которая была выжжена и залита водой при тушении пожара. В результате пострадала и расположенная этажом ниже квартира, в которой шел ремонт, а также подъезд. Общий размер причиненного ущерба составил свыше 600 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратура Тюменской области, суд назначил мужчине три года колонии общего режима и взыскал с него 614 тысяч рублей в счет возмещения ущерба