В Тюмени юного велосипедиста от удара отбросило на другой автомобиль

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Вчера на дорогах региона в ДТП пострадали два школьника на велосипедах.

На улице Тимофея Чаркова в Тюмени автомобилем Ford EcoSport был сбит 9-летний велосипедист, пересекавший проезжую часть. От удара его отбросило на Ford Focus. У ребенка травма головы. Обстоятельства ДТП выясняются.

В Ялуторовске 13-летний школьник на велосипеде столкнулся с автомобилем Kia Rio. По предварительным сведениям, мальчик не справился с управлением велосипеда. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, у подростка ссадины и травма ноги.