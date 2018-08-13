В Тюмени юного велосипедиста от удара отбросило на другой автомобиль

14:43 13 августа 2018
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Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Вчера на дорогах региона в ДТП пострадали два школьника на велосипедах.

На улице Тимофея Чаркова в Тюмени автомобилем Ford EcoSport был сбит 9-летний велосипедист, пересекавший проезжую часть. От удара его отбросило на Ford Focus. У ребенка травма головы. Обстоятельства ДТП выясняются.

В Ялуторовске 13-летний школьник на велосипеде столкнулся с автомобилем Kia Rio. По предварительным сведениям, мальчик не справился с управлением велосипеда. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, у подростка ссадины и травма ноги.

Теги: велосипедист , дети , ДТП , травмы
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