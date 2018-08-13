На тюменской трассе грузовик насмерть сбил пешехода

11:22 13 августа 2018
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Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

В минувшую субботу двое пешеходов погибли на дорогах Тюменской области.

Около семи вечера на 165-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск грузовиком был насмерть сбит 26-летний пешеход. Вероятно, молодой человек переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В Ишиме на улице Чехова была сбита 45-летняя местная жительница. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, женщина погибла. По предварительной информации, она переходила проезжую часть вне пешеходника. 

Теги: гибель , ДТП , пешеходы
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