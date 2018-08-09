Разыскивается водитель грузовика, который сбил 4-летнюю девочку под Тюменью

12:18 09 августа 2018
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Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

ГИБДД ищет очевидцев ДТП, которое случилось вчера, 8 августа, в поселке Боровском. 

Около трех часов дня на улице Калиновской в СНТ "Целинное" грузовиком красного цвета была сбита 4-летняя девочка. У ребенка перелом стопы.

По сообщению ГИБДД по Тюменской области, водитель уехал с места ДТП, сейчас он разыскивается. Очевидцев инцидента просят обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефону 79-46-52.

Теги: дети , ДТП , розыск
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