Разыскивается водитель грузовика, который сбил 4-летнюю девочку под Тюменью

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

ГИБДД ищет очевидцев ДТП, которое случилось вчера, 8 августа, в поселке Боровском.

Около трех часов дня на улице Калиновской в СНТ "Целинное" грузовиком красного цвета была сбита 4-летняя девочка. У ребенка перелом стопы.

По сообщению ГИБДД по Тюменской области, водитель уехал с места ДТП, сейчас он разыскивается. Очевидцев инцидента просят обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефону 79-46-52.