На тюменской трассе влетевшую в ограждение машину отбросило на корову и другой автомобиль

Серьезное ДТП случилось вчера вечером на автодороге Ишим — Красная горка — Плешково. Там в ограждение дороги въехал автомобиль Volkswagen Passat, после его отбросило на корову, находившуюся на проезжей части, и на автомобиль Lada Granta.

По сообщению ГИБДД по Тюменской области, в аварии 33-летняя водитель Volkswagen получила перелом грудного позвонка, у ее годовалого ребенка — травма головы и ушиб. Обстоятельства ДТП устанавливаются.