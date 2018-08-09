На тюменской трассе влетевшую в ограждение машину отбросило на корову и другой автомобиль

11:44 09 августа 2018
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Фото: pixabay.com

Серьезное ДТП случилось вчера вечером на автодороге Ишим — Красная горка — Плешково. Там в ограждение дороги въехал автомобиль Volkswagen Passat, после его отбросило на корову, находившуюся на проезжей части, и на автомобиль Lada Granta.

По сообщению ГИБДД по Тюменской области, в аварии 33-летняя водитель Volkswagen получила перелом грудного позвонка, у ее годовалого ребенка — травма головы и ушиб. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Теги: ДТП , травмы
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