В Тюменской области месяц ведутся поиски 31-летнего Алексея Пичугина

Фото: страница "Розыск-Уур Умвд-Тюм-Обл" / vk.com

Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Ишима Алексея Пичугина. 12 июля этого года около 23 часов мужчина уехал на своем автомобиле ВАЗ-2111 темно-зеленого цвета с номером В410ОО 72 из дома, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. За день до пропажи Алексею исполнился 31 год.

Приметы: рост 170–175 сантиметров, славянской внешности, худощавого телосложения, лицо смуглое, глаза темные, волосы темные, короткие.

Был одет: джинсы синего цвета, туфли черного цвета, футболка светлого цвета.

При себе имел: сумку черного цвета через плечо, документы на свое имя, сотовый телефон.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алексея Пичугина или кто располагает иной информацией, просят обратиться в МО МВД России "Ишимский" по телефонам: (34551) 2-18-06, 7-98-45, 7-98-02 либо в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793-525, 793-932, 793-727, 793-130, дежурная часть 793-023 или 02.