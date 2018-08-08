Водитель погрузчика, который пьяным задавил коллегу, предстанет перед судом

Фото: прокуратура Тюменской области

В Голышмановском районе Тюменской области в суд передано уголовное дело в отношении бывшего работника РЖД, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла в рабочем поселке Голышманово 5 ноября 2017 года. Водитель погрузчика, находившийся в состоянии опьянения, грузил щебеночный балласт и уголь на поезд. Завершив работу и не сообщив о дальнейших маневрах производителю работ и другим лицам, он заехал на погрузчике на специальную железнодорожную платформу поезда. Двигаясь задним ходом, не убедившись в безопасности своих действий, водитель придавил монтера, который в тот день должен быть на выходном, к металлическому треугольнику платформы. На погрузчике был несколько лет неисправен звуковой сигнал заднего хода. Монтер погиб на месте.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, водитель обвиняется по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).