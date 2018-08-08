В Тюмени мужчина сбросился с Профсоюзного моста

11:18 08 августа 2018
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Инцидент с трагическим исходом произошел вчера, 7 августа, в Тюмени в районе Профсоюзного моста. 

В 9.50 в экстренные службы поступило сообщение от тюменца, который видел, как неизвестный мужчина дошел до середины моста, перелез через перила и, не раздумывая, спрыгнул в реку. На поверхности воды он так и не появился. 

"Совершая подводные спуски с спасательного судна на базе КС-104, водолазам ТОСЭР удалось обнаружить тело мужчины в реке. Тело утонувшего мужчины передано сотрудникам полиции", — сообщили в Тюменской областной службе экстренного реагирования.

Фото: ГИМС МЧС по Тюменской области

Теги: утопление
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