В Тюмени мужчина сбросился с Профсоюзного моста

Инцидент с трагическим исходом произошел вчера, 7 августа, в Тюмени в районе Профсоюзного моста.

В 9.50 в экстренные службы поступило сообщение от тюменца, который видел, как неизвестный мужчина дошел до середины моста, перелез через перила и, не раздумывая, спрыгнул в реку. На поверхности воды он так и не появился.

"Совершая подводные спуски с спасательного судна на базе КС-104, водолазам ТОСЭР удалось обнаружить тело мужчины в реке. Тело утонувшего мужчины передано сотрудникам полиции", — сообщили в Тюменской областной службе экстренного реагирования.

Фото: ГИМС МЧС по Тюменской области