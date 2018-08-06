Семилетний тюменец угодил под машину на улице Судоремонтной

12:01 06 августа 2018
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ДТП с юным пешеходом произошло в минувшую субботу, 4 июля, на улице Судоремонтной областного центра. Семилетнего мальчика, который, вероятно, переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, сбил автомобиль Hyundai. Ребенок получил ссадины.

В этот же день 12-летний пешеход пострадал в дорожной аварии в городе Заводоуковске Тюменской области. Он был сбит "Ладой" 9-й модели, водитель которой не смог выбрать безопасную скорость. Стаж водителя за рулем четыре месяца. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, ребенок получил ушибы.

Теги: дети , ДТП
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