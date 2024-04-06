Тюменских детей учат анимации в "Роднике"

Мульттерапия используется для раскрытия возможностей ребенка.
12-летний Мавлюдов Всеволод из Ханты-Мансийска проходит реабилитацию в центре "Родник" вместе с мамой. Сева любит рисовать и всегда хотел научиться создавать мультфильмы. Социальный педагог Светлана Кельчина предложила ему поработать с рисованной анимацией.
У Севы получился замечательный мультфильм. Когда он приедет домой, сможет анимировать персонажей самостоятельно. Или даже сделать мультик с объемными объектами, например, попробовать пластилиновую анимацию.
"Мы пробуем в "Роднике" мульттерапию, как многоцелевой инструмент, позволяющий раскрыть творческие способности ребенка, преодолеть страхи и неуверенность в себе, показать возможности, о которых он раньше и не знал", — делится педагог.
Собственный рисунок, который кажется ребенку недостаточно красивым, при появлении его на экране, включенный в общий контекст, начинает восприниматься совсем по-другому. Просмотр и обсуждение мультфильма дает возможность осознать себя автором, найти свое место в обществе.
По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).
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