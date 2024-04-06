Тюменских детей учат анимации в "Роднике"

Мульттерапия используется для раскрытия возможностей ребенка.

12-летний Мавлюдов Всеволод из Ханты-Мансийска проходит реабилитацию в центре "Родник" вместе с мамой. Сева любит рисовать и всегда хотел научиться создавать мультфильмы. Социальный педагог Светлана Кельчина предложила ему поработать с рисованной анимацией.

У Севы получился замечательный мультфильм. Когда он приедет домой, сможет анимировать персонажей самостоятельно. Или даже сделать мультик с объемными объектами, например, попробовать пластилиновую анимацию.

"Мы пробуем в "Роднике" мульттерапию, как многоцелевой инструмент, позволяющий раскрыть творческие способности ребенка, преодолеть страхи и неуверенность в себе, показать возможности, о которых он раньше и не знал", — делится педагог.

Собственный рисунок, который кажется ребенку недостаточно красивым, при появлении его на экране, включенный в общий контекст, начинает восприниматься совсем по-другому. Просмотр и обсуждение мультфильма дает возможность осознать себя автором, найти свое место в обществе.

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).