На пруду Студенческом утонула беременная женщина

Вчера в областном центре на одном из водоемов утонула 35-летняя местная жительница. Трагедия произошла на пруду Студенческом, расположенном в районе улицы Мельникайте.

Около полудня компания из пяти человек отдыхала возле воды, при них был алкоголь. По словам очевидцев, в какой-то момент они потеряли из виду свою приятельницу, которая не умела плавать. Женщину увидели в пруду. Компания достала ее из воды, один из мужчин попытался ее реанимировать, но безуспешно — в воде она провела не менее семи минут. На место прибыли спасатели, полиция и скорая помощь. Медики провели необходимый комплекс мер, но упущенное при сообщении о происшествии время сыграло свою роль, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Как именно произошла трагедия предстоит установить правоохранительным органам. Погибшая женщина была беременна, у нее осталось трое детей.