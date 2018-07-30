В Тюменской области мужчина забил знакомого табуретом за отказ выключить компьютер

14:01 30 июля 2018
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Фото: pixabay.com

К восьми годам колонии суд приговорил жителя Уватского района, расправившегося с приятелем в пьяной ссоре.

В тот день мужчины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, были в квартире одного из них. Хозяин квартиры на почве личных неприязненных отношений, возникших из-за отказа знакомого выключить компьютер, сначала несколько раз ударил его кулаком в лицо, а после забил до смерти деревянным табуретом.

Как сообщили в Уватском районном суде, в ходе судебного заседания мужчина свою вину признал частично. Он настаивал, что убивать знакомого не хотел, а только оборонялся. В итоге он суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Теги: приговор , смерть
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