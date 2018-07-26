В Тюмени "Газель" сбила 10-летнего велосипедиста

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Вчера в областном центре в ДТП пострадал юный велосипедист. Около семи вечера на улице Интернациональной 10-летнего мальчика, который переезжал проезжую часть на велосипеде, сбила "Газель". Ребенок получил ушибы.

Еще одна авария с участием ребенка случилась вчера в окрестностях села Вагай Омутинского района. Там 13-летнего велосипедиста сбил автомобиль "Жигули". У мальчика ушибы и ссадины.

Куда более серьезное ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло в этот же день в селе Армизонском. Там водитель на "Жигули" сбил 4-летнюю девочку. По предварительным данным, она выбежала на проезжую часть неожиданно для водителя. Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, девочка получила черепно-мозговую травму, перелом бедра и множественные ушибы.

Также вчера в ДТП на трассе Тюмень — Омск погибла 11-месячная девочка.