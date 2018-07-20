Ишимский племзавод оштрафовали на 100 тысяч рублей за сброс сточных вод в озеро

Ишимская межрайонная прокуратура с участием специалистов Управления Росприроднадзора по Тюменской области провела проверку по факту сброса ЗАО "Племзавод-Юбилейный" грязных сточных вод в озеро, у которого нет названия.

Установлено, что в июне 2018 года департамент недропользования и экологии Тюменской области предоставил акционерному обществу для сброса сточных вод озеро без названия, расположенное вблизи производственной площадки завода. Срок водопользования установлен по 31 декабря 2018 года на период выполнения пусконаладочных работ на канализационных очистных сооружениях.

Проверяющие взяли пробы воды в трех точках. Превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ было выявлено даже на противоположном берегу от точки сброса сточных вод. К примеру, в пробах воды с противоположного берега БПК5 было превышено в 666 раз, нефтепродукты - в 145 раз, железо - в 80 раз, ХПК (показатель затратности кислорода на окисление различных примесей в составе воды) - в 333 раза, аммоний-ион - в 400 раз.

Управление Росприроднадзора составило административный протокол в отношении племзавода по ч.4 ст.8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение). 20 июля по результатам рассмотрения дела Управление оштрафовало завод на 30 тыс. рублей.

Кроме того, установлено, что сточные воды с производственной площадки племзавода поступают сначала в озеро, а потом по прорытой канаве к дамбе и по трубе, расположенной в теле дамбы, поступают в болото без названия. Между тем, разрешение на сброс сточных вод в болото у племзавода отсутствует. В связи с этим Управление Росприроднадзора составило в отношении организации административный протокол по ст.7.6 КоАП РФ (использование водного объекта без документов). 20 июля по результатам рассмотрения дела Управление оштрафовало завод на 70 тыс. рублей.

Ишимская межрайонная прокуратура тоже приняла меры реагирования: в адрес генерального директора АО "Племзавод-Юбилейный" внесла представление об устранении нарушений закона. Надо отметить, что он признает факт сброса грязных сточных вод в водный объект. Кроме того, прокуратура направила в Ишимский районный суд иск о прекращении сброса загрязненных сточных вод и принятии мер по утилизации сброшенных сточных вод.

Ситуация на контроле прокуратуры.