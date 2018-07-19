Тюменские врачи извлекли из носа пациентки инородное тело

По данным медиков твердый овальный предмет 5х10 мм пробыл в пазухе около трех лет. Однако уникальность случая не в этом, а в малотравматичности проведенной операции. При минимальной потери крови пациента вернулась к привычному ритму жизни уже на следующий день.

Из трех лет молодая тюменка только последние полгода страдала от постоянной заложенности носа, синуситов, головных болей. Она проходила регулярное амбулаторное лечение, принимала антибиотики и сосудосуживающие препараты, затем обратилась в ЛОР-отделение медико-санитарной части "Нефтяник".

Опытные специалисты клиники провели обследование и обнаружили инородный предмет в гайморовой пазухе. Пациентке было предложено хирургическое лечение и уже через неделю выполнена малотравматичная операция, благодаря которой, она смогла забыть о своей проблеме.

"Уникальность данной операции в том, что она была выполнена по эндоскопической методике. Если раньше, например, таким пациентам выполнялся разрез под щекой со стороны полости рта и кровопотеря составляла от 0,5 до 1 литра, а сама операция длилась около часа и имела достаточно длительный и тяжелый послеоперационный период, то сейчас мы ограничились 15-минутным вмешательством с минимальной кровопотерей 50 мл и завтра этот пациент уже будет выписан", – рассказал хирург, выполнивший операцию, заведующий отделением оториноларингологии стационара МСЧ "Нефтяник" Алексей Володеев.

Подобные операции выполняются в медико-санитарной части "Нефтяник" в течение последних трех лет. В арсенале хирургов новейшее эндоскопическое оборудование, навигационная система и анестезиологическое оборудование последнего поколения.

"Мы ставим перед собой задачи на 15 лет вперед для того, чтобы начать сегодня развивать те технологии, которые будут актуальны в будущем. Это в особенности малоинвазивные эндоскопические и лапароскопические технологии, роботизированная хирургия. На сегодня 90% всех операций в нашем стационаре проходят малоинвазивным путем", - отмечает главный врач МСЧ "Нефтяник" Иван Попов.