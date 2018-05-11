Тюменка повредила машину не приехавшему вовремя таксисту

В Тюмени уголовное дело заведено на 47-летнюю местную жительницу, причинившую ущерб таксисту на 62 тысячи рублей.

Водитель такси обратился в полицию и рассказал, что спешил на очередной заказ, но попал в дорожное затруднение и не успел к клиенту в назначенное время. Ожидавшая такси нетрезвая женщина затеяла конфликт с водителем и в результате разбила камнем лобовое стекло автомобиля.

В отношении ранее судимой тюменки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Статья предусматривает до двух лет лишения свободы.