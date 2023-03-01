В мартовских законах РФ — дорожные знаки для СИМ, лишение мандата за прогулы и онлайн-продажа рецептурных лекарств

С 1 марта в России вступают в силу законы, которыми внесены дополнения в Правила дорожного движения, измен порядок декларирования доходов региональных и муниципальных депутатов и разрешена онлайн-продажа рецептурных лекарств в Москве, Белгородской и Московской областях.

Правила дорожного движения начинают действовать для электросамокатов и гироскутеров. К средствам индивидуальной мобильности (СИМ) отнесены электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства. Максимальная скорость передвижения на них — 25 км/ч. Рассчитывать скорость движения нужно исходя из приоритета пешеходов. Кроме того, электротранспорт, на котором можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, должен весить не более 35 кг. Движение будут регулировать специальными дорожными знаками.

Региональные и муниципальные депутаты, действующие без отрыва от основного места работы (то есть не на постоянной основе), будут подавать декларации после избрания, а также если в течение отчетного года были совершены крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его супруги (супруга) за три года. Достоверность этой информации могут проверить.

За 180 дней отсутствия без уважительной причины в представительном органе региональных и муниципальных депутатов смогут лишить мандата.

В целях защиты персональных данных в интернете будут размещать только обобщенную информацию об исполнении обязанности представлять сведения о доходах. Эта норма распространяется также на депутатов ГД и сенаторов.

Началась онлайн-продажа рецептурных лекарств — в эксперименте по дистанционной торговле три года будут участвовать Москва, Белгородская и Московская области. Если эксперимент пройдет успешно, практику могут распространить и на другие субъекты РФ.

Судимые за тяжкие преступления не смогут работать водителями такси и в общественном транспорте. Это касается неснятой или непогашенной судимости по статьям об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, о похищении человека, грабеже, разбое, преступлениях на сексуальной почве, а также против общественной безопасности и конституционного строя. Норма касается не только россиян, но и граждан стран — членов ЕАЭС.

За вывоз мусора можно платить меньше. Если граждане отсутствуют в квартире или доме более пяти дней подряд, они смогут заплатить меньше за услугу вывоза мусора. Для этого нужно будет до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения обратиться в управляющую компанию или к оператору ТКО с заявлением о перерасчете, приложив подтверждающие документы (турпутевки, авиабилеты и т. п.).

Запрещено использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов, персональных данных граждан и информации о переводе денежных средств при предоставлении госуслуг, выполнении государственного или муниципального задания, а также банкам и некредитным финансовым организациям. Кроме того, через них нельзя будет делать банковские переводы. Перечень мессенджеров определяет Роскомнадзор.

Субъекты малого и среднего предпринимательства получили преимущественное право на выкуп движимого имущества — например, грузовых автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники, — находящегося в государственной или муниципальной собственности. Ранее это право распространялось только на недвижимость.

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