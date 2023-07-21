В Тюмени судят женщину, которая взялась доставить из Москвы в Новосибирск более 24 кг наркотика

В Тюменском районном суде состоялись прения в рамках уголовного дела в отношении Натальи Рудницкой, обвиняемой в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору. Ей грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает объединенная пресс-служба судов ТО.

В январе этого года женщина ради заработка через интернет вступила в преступный сговор с неустановленным лицом (контролер) с целью сбыта наркотиков, а в конце февраля получила от него задание - забрать 24,304 кг мефедрона из тайников, оборудованных на кладбищах в Москве, Химках, и Домодедово Московской области и доставить его в Новосибирск. Женщина забрала наркотики и повезла их в автомобиле, принадлежащему знакомому таксисту. 2 марта автомобиль с гражданкой остановили сотрудники ГИБДД Тюменской области на стационарном посту, во время досмотра нашли и изъяли наркотик, который она везла в двух сумках на заднем пассажирском сиденье, третья сумка и рюкзак были в багажнике.