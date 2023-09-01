Такси: что изменится для водителей и пассажиров с 1 сентября?

С 1 сентября вступает в силу Федеральный закон № 580-ФЗ,, касающийся работы такси. О том, что изменится для водителей и пассажиров, рассказал начальник Управления транспорта и дорожного хозяйства Главного управления строительства Тюменской области Александр Исаков.

- Новый закон вступил в силу. Такси поедет по-новому?

- С первого сентября меняются правила только для новых участников рынка и тех, кто оказывал услуги такси, не получив разрешения. Все, кто работал в правовом поле, продолжат оказывать услуги. Потому что выданные ранее разрешения действуют и будут действовать до истечения их срока. А это, напомню, 5 лет с даты выдачи. Таких действующих разрешений на сегодняшний день в регионе более 3 тысяч. Поэтому такси будет продолжать работать.

- Кто должен получить разрешение?

- Разрешение получает перевозчик (юридическое или физическое лицо) и служба заказа такси (агрегатор).

- Как его получить?

- Нужно выполнить два простых шага: включить автомобиль в реестр легковых такси и включить себя в реестр перевозчиков.

- Любой автомобиль можно включить в реестр?

- Федеральный закон даёт регионам право самостоятельно вводить требования к автомобилям. Например, допускать к работе только желтые авто или только электрокары. Но, мы в Тюменской области таких ограничений не вводим.

- Какой пакет документов нужно собрать для включения автомобиля в реестр?

- В пакет документов входит копия СТС; копия договора, подтверждающего право владения авто, если заявитель не собственник; фото автомобиля, но это по желанию, и копия паспорта. Это те документы, которые есть на руках у каждого водителя. Для юридических лиц — тот же самый пакет. Вместо паспорта - учредительные документы.

- Куда сдавать документы?

- Самый удобный способ — оформить всё на портале Госуслуг. Там в сентябре появится соответствующая возможность. Всё будет интуитивно понятно. Если с сайтами сложно, то можно оформить документы в любом МФЦ.

- Автомобиль в реестре. Теперь идём за разрешением?

- Идти не нужно. На портале Госуслуг уже есть услуга "Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковым такси". Там оформляется заявление на получение разрешения. Если юр. лицо уже получало когда-то разрешение, то в заявлении указывается номер прежнего разрешения и бренд. Для самозанятых - данные паспорта, водительского удостоверения и ИНН. Дополнительно потребуется копия договора со службой заказа такси и справка об отсутствии судимости. Последняя выдаётся бесплатно.

- С какой службой заказа можно заключать договор?

- В открытом доступе будет реестр служб заказа, которые зарегистрируются на территории региона. Они также подают заявление, где раскрывают информацию о себе. У них должен быть сайт, где указана вся информация о предоставляемых услугах и тарифах. Агрегаторы должны стать максимально открытыми. Человек, желающий работать в такси, может заключать договор с любой из них или с несколькими. Законом это не ограничено.

- Люди волнуются, что в связи с принятием нового закона вырастет стоимость проезда. Вы можете сделать прогноз?

- Объективных причин для роста стоимости такси нет. Новый закон не содержит обязательных требований, которые могут влиять на стоимость перевозки. Как я уже говорил, мы в регионе не вносим никаких дополнительных требований к цвету, классу и возрасту автомобиля. Мы даже не будем аттестовывать водителей на знание достопримечательностей региона, хотя закон позволяет это делать. Поэтому стоимость перевозки будет зависеть только от решения служб заказа такси.

- Сама процедура получения разрешения бесплатная?

- Абсолютно бесплатная. Ранее при получении разрешения нужно было оплатить 2 000 рублей. С 1 сентября это требование отменено.

- Как изменится, на ваш взгляд, работа такси?

- Самое главное рынок станет прозрачнее, а перевозки — безопаснее.