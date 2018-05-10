Найден водитель грузовика, который насмерть сбил пешехода на тюменской трассе и скрылся

В Тюменской области сотрудники ГИБДД разыскали водителя, который на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск на грузовике сбил человека и скрылся. ДТП произошло 1 мая на 248-м километре трассы, 29-летний мужчина погиб.

На месте ДТП были найдены фрагменты деталей транспортного средства, предположительно принадлежащие грузовому автомобилю. С помощью записей камер наружного видеонаблюдения, установленных на территории песчаного карьера, полицейские выяснили, что в ночь аварии в сторону трассы Тюмень — Ханты-Мансийск выехал самосвал "Хово" с песком. Им управлял 52-летний житель Тобольска. На грузовике были повреждения и следы недавнего ремонта бампера.

Водитель "Хово" подтвердил, что на автомобиле сбил пешехода, который шел по проезжей части. Он поздно заметил его в темноте. Водитель вышел из машины, увидел лежащего на дороге человека без признаков жизни, и, испугавшись, уехал с места ДТП.

Как сообщает тобольская полиция, в отношении водителя "Хово" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Также он привлечен судом к административному аресту на семь суток за оставление места ДТП.