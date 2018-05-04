В Тюменской области больше месяца ищут 48-летнего Александра Снигирева

Полиция продолжает поиски уроженца деревни Кизак Армизонского района Александра Снигирева. С начала апреля 2018 года мужчина не выходит с родственниками на связь.

Приметы: на вид 45–50 лет, славянской внешности, рост 165–168 сантиметров, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы темные с сединой зачесывает назад.

Особые приметы: на нижней губе имеется шрам, на левой кисти — татуировка "спи отец", на мизинце левой руки татуировка в виде креста.

Был одет в куртку черного цвета, брюки черные, кроссовки черные с серебристыми полосками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Снигирева либо или известна иная информация, просят сообщить в пункт полиции села Армизонское по телефонам: 8 (34547) 2-33-46, 2-35-39 либо в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам (3452) 793-832, 793-727, 793-130, 793-638, 793-932, дежурная часть: 793-023 или 02.