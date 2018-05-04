В Тюмени ищут мужчину, подозреваемого в разбое

В областном центре за совершение разбойного нападения полиция разыскивает Исмаила Рамзановича Магомадова 1983 года рождения.

Информацию о местонахождении мужчины просят сообщать в отдел полиции №1 УМВД России по городу Тюмени по телефонам: (3452) 33-86-88, 33-85-73, в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793-525, 793-381, дежурную часть: 793-023 или 02.