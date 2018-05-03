В Тюменской области с начала сезона произошло 13 природных пожаров

Особый противопожарный режим действует практически на всей территории Тюменской области с 29 апреля. В Вагайском, Тобольском и Уватском районах он вводится с 5 мая. Несмотря на проведенные профилактические мероприятия, за первые дни с начала пожароопасного сезона произошло 13 природных пожаров.

"По сравнению с прошлым годом произошло их значительное снижение. В 2017 году на настоящий момент было зарегистрировано 48 природных пожаров на площади 236 га, что на 74 га больше, чем в текущем году", — отмечают ГУ МЧС по Тюменской области.

Тюменцев просят соблюдать правила пожарной безопасности, при уборке приусадебных участков упаковывать мусор в пакеты и мешки, не жечь сухую траву, воздержаться от поездок на природу.

За нарушение требований пожарной безопасности в период противопожарного режима предусмотрено административное наказание: штрафы от двух до четырех тысяч рублей для граждан, от пятнадцати до тридцати тысяч рублей для должностных лиц.