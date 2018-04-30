Водитель "Инфинити" сбежал с места ДТП, бросив на дороге травмированную женщину с ребенком и автомобиль

Ночью 29 апреля на 36-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда столкнулись "Инфинити" и "Лада" восьмой модели.

Предварительно, водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию, в результате удара "Лада" опрокинулась в кювет. В результате ДТП травмированы 28-летняя водитель "Лады", у нее ушибы, и 4-летний пассажир этой машины, он получил сотрясение головного мозга, ребенок перевозился в детском автокресле.

34-летний водитель "Инфинити" бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Права управления транспортом он лишен за оставление места ДТП в январе этого года.

Известно, что ранее оба водителя находились в одной кампании, праздновали юбилей дедушки. Водитель "Лады" прошла освидетельствование на алкоголь, которое показало, что женщина трезва.

Водитель "Инфинити" разыскивается. Известно, что иномарка принадлежит тюменке, машина помещена на специальную стоянку. Обстоятельства ДТП выясняются.

В целом за минувшие сутки на дорогах Тюменской области произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали 9 человек, в том числе двое детей, сообщает областная Госавтоинспекция.