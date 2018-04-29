У юной экстремалки из Югры не раскрылся парашют

20:06 29 апреля 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

15-летняя девушка 29 апреля совершала прыжок с парашютом в тандеме с инструктором молодежного учреждения "Старт" в районе аэродрома в городе Мегион. Во время прыжка парашют не раскрылся - в свободном падении они упали на землю.

ПОстрадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в реанимацию.

По факту Сургутский следственный отдел Уральского следственного управления на транспорте возбуждил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Сейчас следователи проводят оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.

 

Теги: Мегион , парашютисты , СКР , травмы , уголовная ответственность , ХМАО-Югра , экстремалы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2018