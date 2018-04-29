У юной экстремалки из Югры не раскрылся парашют

15-летняя девушка 29 апреля совершала прыжок с парашютом в тандеме с инструктором молодежного учреждения "Старт" в районе аэродрома в городе Мегион. Во время прыжка парашют не раскрылся - в свободном падении они упали на землю.
ПОстрадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в реанимацию.
По факту Сургутский следственный отдел Уральского следственного управления на транспорте возбуждил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Сейчас следователи проводят оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru