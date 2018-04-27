В Москве арестовали ямальцев, готовивших серию терактов

Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность четырех членов так называемой "спящей ячейки" международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории России).

В ходе следствия установлено, что данная группа прибыла из Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа и планировала совершение серии резонансных террористических актов в московском регионе. Координация их деятельности осуществлялась из Сирии.

Проведенными мероприятиями выявлена пособническая база террористов, а также их связи с радикально настроенными жителями Нового Уренгоя.

В целях пресечения противоправной деятельности пособников террористов в Новом Уренгое ФСБ совместно с МВД России в ходе спецоперации задержали 20 человек и проведено 17 обысков. В результате чего изъяли большое количество религиозно-экстремистской литературы, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность международной террористической организации "Исламское государство", а также средства связи с зарубежными эмиссарами.

В отношении задержанных лиц проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и документирование их причастности к преступной деятельности, а также решается вопрос о возбуждении новых уголовных дел с террористической окраской, сообщает пресс-служба ФСБ.