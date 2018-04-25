В Винзилях на промзоне нашли труп мужчины, убийц задержали неподалеку

14:45 25 апреля 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Накануне в правоохранительные органы поступила информация о том, что в поселке Винзили Тюменского района на территории промышленной зоны на улице Заводской совершено убийство. Сторож сообщил прибывшим на место росгвардейцам, что к нему пришли несколько приятелей, между которыми произошла словесная перепалка. Закончилась она кровавой дракой. В результате был убит один из мужчин.

При обследовании территории сотрудники Росгвардии нашли на складированных досках труп мужчины. В вагончике они застали двух молодых людей. Их одежда и кроссовки были в крови. По подозрению к причастности к преступлению их задержали.

"На место преступления была вызвана следственно-оперативная группа, которая доставила всех подозреваемых в районный отдел полиции для проведения дальнейших следственных мероприятий. Возбуждено уголовное дело", — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Теги: драка , убийство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2018